Ман Сити на классе разобрался с Гладбахом и прошел в 1/4 Лиги чемпионов

Спокойная и уверенная победа команды Пепа Гвардиолы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити в роли номинальных хозяев принимал Боруссию Менхенгладбах на Пушкаш Арене. Напомним, три недели назад на этом же стадионе "горожане" добыли выездную победу над соперником со счетом 2:0.

Несмотря на преимущество, добытое в первом матче, команда Гвардиолы с первых минут рванула вперед и сделала результат еще до середины первого тайма. На 12-ой минуте шикарный гол удался Кевину Де Брюйне. Лидер "горожан" решился на удар в касание с линии штрафной после передачи от Рияда Мареза. Мяч после пушечного выстрела угодил в перекладину, от которой залетел в ворота. Очень красиво и без шансов для Янна Зоммера. 1:0.

Второй мяч с сетки собственных ворот швейцарскому киперу Гладбаха пришлось доставать через шесть минут. Фил Фоден мастерски разобрался с соперниками и вывел Илкая Гюндогана на ударную позицию. После такого ассиста немец не имел права промахнуться. 2:0.

Во второй половине встречи на поле появился Александр Зинченко. Украинец заменил на фланге обороны Жоау Канселу, но проявить себя в оставшееся время не сумел. К тому времени "горожане" откровенно куражились и мысленно находились в Ливерпуле, где через три дня сыграют матч чемпионата Англии против Эвертона.

"Горожане" на классе выбивают Гладбах из Лиги чемпионов и с нетерпением ждут жеребьевку стадии четвертьфинала, которая состоится в ближайшую пятницу.

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 (общий счет — 4:0)

Голы: Де Брюйне, 12, Марез, 18.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зинченко, 63) — Силва (Агуэро, 75), Родри (Фернандиньо, 63), Гюндоган (Стерлинг, 70) — Марез, Де Брюйне, Фоден.

Боруссия: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи (Янчке, 88), Бенсебаини (Вендт, 88) — Хофманн, Нойхаус, Закария — Штиндль (Траоре, 80) — Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).

Предупреждения: Канселу, 55, Фернандиньо, 82 — Лайнер, 61.