Фраттезі — про фінал Ліги чемпіонів: Я розчарований

Колектив Індзагі поступився з рахунком 0:5.

Півзахисник Інтера Давіде Фраттезі поділився публікацією майже через добу після програного фіналу Ліги чемпіонів.

Колектив Сімоне Індзагі поступився ПСЖ у Мюнхені з рахунком 0:5.

"Я розчарований. Я не очікував такого – ніхто з нас не очікував. Роки жертв, тренувань, перельотів – і все зруйнувалося в одну мить. Цей біль буде зі мною ще довго. Стеля стане моїм найкращим другом на найближчі кілька днів", – написав у соціальних мережах хавбек.

За чутками, Давіде Фраттезі незадоволений своїм становищем в Інтері і готовий піти в літнє трансферне вікно.