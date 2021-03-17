Гвардиола обошел Моуринью по числу побед в Лиге чемпионов

Испанский специалист занимает четвертое место в истории турнира по победам в качестве наставника.

В ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити обыграл менхенгладбахскую Боруссию (2:0).

По информации Gracenote Live, для наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы эта победа стала 82-й в матчах Лиги чемпионов. По этому показателю он вышел на четвертое место, опередив Жозе Моуриньо, на счету которого 81 победа.

Рекордсменом по победам в главном еврокубковом турнире является бывший наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон, на счету которого 102 победы, а за ним идут Карло Анчелотти (89) и Арсен Венгер (86).

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити — третья команда по длительности сухой серии в истории ЛЧ.

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