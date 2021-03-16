Эдерсон превзошел достижение Буффона

Вратарь Манчестер Сити не пропускает 706 минут в Лиге чемпионов.

Отстояв свои ворота в неприкосновенности в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Боруссии М, Эдерсон установил вторую по продолжительности сухую вратарскую серию в истории Лиги чемпионов — утверждает Football Italia.

На момент начала матча у Эдерсона было 616 сухих минут, то есть на 74-й минуте он превзошел на тот момент вторую сухую серию в истории Лиги чемпионов, принадлежавшую Джанлуиджи Буффону — 690 минут, установленную в сезоне-2016/17.

Абсолютный рекорд в истории Лиги чемпионов принадлежит Йенсу Леманну, который не пропускал в турнире с сезона-2004/05 до сезона-2006/07 — 853 минуты.

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