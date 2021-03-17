Манчестер Сити — третья команда по длительности сухой серии в истории ЛЧ

Команда Хосепа Гвардиолы сохраняет свои ворота на замке в семи матчах подряд.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити разобрался с менхенгладбахской Боруссией со счетом 2:0.

По информации Opta Joe, Манчестер Сити стал лишь третьей командой в истории Лиги чемпионов, которой удалось сохранить свои ворота на замке на протяжении семи матчей подряд.

До "горожан" таким же успехом мог похвастаться Милан, на счету которого было семь матчей подряд без пропущенных голов (серия закончилась в апреле 2005 года), а рекордсменом является Арсенал — 10 игр на ноль (серия закончилась в апреле 2006 года).

Также команда Хосепа Гвардиолы повторила достижение Аякса, которое было установлено в сезоне-1995/96. Обе команды провели восемь матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустили всего лишь один гол.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити восьмой сезон подряд забивает не менее 100 мячей.

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