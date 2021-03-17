Манчестер Сити — Боруссия М 2:0 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити без лишнего напряжения обыграл менхенгладбахскую Боруссию (2:0) и уверенно прошел в четвертьфинал турнира.

Команда Хосепа Гвардиолы открыла счет уже на 12-й минуте благодаря голу в исполнении Кевина де Брюйне, а спустя шесть минут преимущество "горожан" удвоил Рияд Марез.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Манчестер Сити — Боруссия М 2:0

Голы: Де Брюйне, 12, Марез, 18.

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш (Ляпорт, 70), Канселу (Зинченко, 63) — Силва (Агуэро, 75), Родри (Фернандиньо, 63), Гюндоган (Стерлинг, 70) — Марез, Де Брюйне, Фоден.

Боруссия: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи (Янчке, 88), Бенсебаини (Вендт, 88) — Хофманн, Нойхаус, Закария — Штиндль (Траоре, 80) — Эмболо (Вольф, 65), Тюрам (Плеа, 65).

Предупреждения: Канселу, 55, Фернандиньо, 82 — Лайнер, 61.