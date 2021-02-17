Ленгле — худший игрок матча Барселона — ПСЖ по мнению WhoScored

Над кандидатурой лучшего игрока на поле долго раздумывать не пришлось.

Французский ПСЖ, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, сумел на выезде обыграть каталонскую Барселону (4:1), благодаря чему серьезно упрочил свои намерения выйти в следующий раунд главного клубного европейского состязания.

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, стали известны оценки футболистам-участникам поединка, которые опубликовал специализированный ресурс WhoScored.com.

Так, в составе победителей, согласно мнению редакции данного портала, наилучшим образом сумел зарекомендовать себя французский нападающий Килиан Мбаппе (оценка — 10,0, максимальная из возможных в шкале), на счету которого оказалось сразу три мяча в данной игре. Худшим футболистом в обойме Маурисио Почеттино в этот вечер стал сенегальский полузащитник Идрисса Гуйе (оценка — 6,0), который был заменен во время перерыва.

Однако, даже посредственное выступление игрока парижан на фоне отдельных футболистов соперников смотрелось немного привлекательнее. В составе Барселоны лучшим исполнителем стал Лионель Месси (оценка — 7,1), которому удалось реализовать пенальти по ходу первого тайма. Титул худшего, как в составе "блаугранас", так и в целом — в матче, оставил за собой французский центральный защитник Клеман Лангле (оценка — 5,7).

Ответная игра в данной паре пройдет на поле действующих чемпионов Франции 10 марта.