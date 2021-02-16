Барселона — ПСЖ: видео голов и обзор матча

Барселона принимает Пари Сен-Жермен на своем поле в рамках первого поединка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
Football.ua предлагает вам голы и лучшие моменты матча между испанским и французским грандами.
Смотри видео голов матча Барселона — ПСЖ:
Барселона — ПСЖ 1:0, Лионель Месси, 28 (с пенальти)
Барселона — ПСЖ 1:1, Килиан Мбаппе, 32
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