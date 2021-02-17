ПСЖ осталось провести два результативных гостевых поединка Лиги чемпионов до рекорда Реала

17 февраля 2021

Андер Эррера и Клиан Мбаппе после матча против Барселоны, Getty Images

Действующие чемпионы Франции в очередной раз сумели продлить свою голевую серию.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА французский ПСЖ сумел на выезде обыграть каталонскую Барселону (4:1), чем серьезно упростил себе задачу выхода в следующий раунд главного клубного европейского состязания.

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

Поскольку матч для подопечных Маурисио Почеттино получился результативным, это означало, что "красно-синие" сумели продлить свою серию выездных поединков с забитыми мячами в "активе" до 20 последовательных игр. Об этом сообщил статистический портал Opta.

Этот показатель еще на один шаг приблизил действующих чемпионов Франции к мадридскому Реалу, который удерживает рекорд по данному показателю, сумев в период с 2010 по 2014 год провести в Лиге чемпионов 22 выездных поединка подряд с забитыми мячами в собственном активе.

Увеличить собственные показатели французский клуб сможет уже на стадии 1/4 финала, если с позитивным для себя исходом завершит ответное противостояние против каталонской Барселоны, которое запланировано на 10-е марта.

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