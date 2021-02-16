Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ

16 февраля 2021

Килиан Мбаппе, Getty Images

Французский форвард оформил хет-трик в матче против Барселоны.

В настоящее время Барселона уступает ПСЖ со счетом 1:4 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этой встрече нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил хет-трик, забив на 32-й, 65-й и 85-й минутах.

По информации OptaJean, 22-летний француз забил уже 111 голов в составе парижан, что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше Мбаппе забивали только двое футболистов — Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забивает 20 голов за Барселону в 13-й сезон подряд.

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