Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ

Французский форвард оформил хет-трик в матче против Барселоны.

В настоящее время Барселона уступает ПСЖ со счетом 1:4 в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В этой встрече нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе оформил хет-трик, забив на 32-й, 65-й и 85-й минутах.

По информации OptaJean, 22-летний француз забил уже 111 голов в составе парижан, что позволило ему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.

Больше Мбаппе забивали только двое футболистов — Златан Ибрагимович (156) и Эдинсон Кавани (200).

Ранее сообщалось, что Лионель Месси забивает 20 голов за Барселону в 13-й сезон подряд.