Мбаппе — второй игрок после Шевченко, оформивший хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разобрался с Барселоной (4:1). В этой встрече оформленным хет-триком отметился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Таким образом, Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить три мяча на Камп Ноу в одном матче.

До этого единственным таким игроком был бывший форвард киевского Динамо Андрей Шевченко, который ныне возглавляет сборную Украины. Украинец сделал хет-трик в ответном матче группового этапа ЛЧ в сезоне-1997/98.

🇺🇦 Andriy Shevchenko = last player to score Champions League hat-trick at Camp Nou against Barcelona (1997) ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/QvahUHvCRQ