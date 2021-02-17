Мбаппе — второй игрок после Шевченко, оформивший хет-трик на Камп Ноу в Лиге чемпионов

Французский форвард забил три мяча в ворота Барселоны.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ в гостях разобрался с Барселоной (4:1). В этой встрече оформленным хет-триком отметился нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

Таким образом, Мбаппе стал лишь вторым футболистом в истории Лиги чемпионов, которому удалось забить три мяча на Камп Ноу в одном матче.

До этого единственным таким игроком был бывший форвард киевского Динамо Андрей Шевченко, который ныне возглавляет сборную Украины. Украинец сделал хет-трик в ответном матче группового этапа ЛЧ в сезоне-1997/98.

🇺🇦 Andriy Shevchenko = last player to score Champions League hat-trick at Camp Nou against Barcelona (1997) ⚽️⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/QvahUHvCRQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 16, 2021

Также Мбаппе стал лишь третьим игроком, которому удавалось забить три мяча в ворота Барселоны в одном матче Лиги чемпионов, и первым, кто сделал это в плей-офф. Помимо Килиана и Шевченко, хет-триком в воротах "блаугранас" отметился Фаустино Асприлья.

Ранее сообщалось, что Мбаппе вышел на третье место по голам в истории ПСЖ.