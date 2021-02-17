Гризманн: Нам так и не удалось показать свою лучшую игру

Форвард каталонской Барселоны поделился эмоциями от первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против французского ПСЖ.

Действующий чемпион Франции, Пари Сен-Жермен, в первом поединке стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против каталонской Барселоны сумел нанести сокрушающее поражение одному из грандов испанского футбола (1:4).

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

После завершения поединка на Камп Ноу, журналистам BBC удалось пообщаться с французским нападающим "блаугранас" Антуаном Гризманном, который постарался подыскать слова после столь болезненного поражения его команды.

"ПСЖ был сильнее нас, хотя мы и создавали моменты походу поединка. Однако, нам так и не удалось показать свою лучшую игру. Впечатление от нашего выступления в этот вечер планировалось быть не таким.

Все хотели сыграть практически идеальный матч, однако мы так и не смогли этого сделать. Тяжело пропускать дома четыре мяча.

Впрочем, мы все равно поедем в Париж и попытаемся пройти дальше. Очевидно, что это будет тяжело, однако мы отправимся туда не просто погостить", — подытожил француз.

Гризманн также отметил выступление своего соотечественника, нападающего "красно-синих" Килана Мбаппе, на счету которого оказались сразу три гола по ходу поединка: "Килиан Мбаппе провел великолепный матч. У ПСЖ есть прекрасная звезда будущего. Он выйдет на уровень Лео Месси и Криштиану Роналду", — амбициозно заявил игрок каталонского клуба.

Относительно данной игры также высказались наставник "блаугранас" Рональд Куман, а также футболист и главный тренер парижан Маркиньос и Маурисио Почеттино соответственно.

Ответная игра в данной паре запланирована на 10 марта.