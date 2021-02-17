Мбаппе и Салах получили награды лучших игроков матча

УЕФА выбрал лучших футболистов первых матчей 1/8 финала вторника.

Состоялись два первых поединка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которых Ливерпуль получил комфортное преимущество над Лейпцигом благодаря победе 0:2.

Пари Сен-Жермен, в свою очередь, победил еще более уверенно, четырежды поразив ворота Барселоны, которая смогла ответить лишь раз.

УЕФА отметил лучших футболистов каждого из матча. Так, награды удостоились Мохамед Салах и Килиан Мбаппе.

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