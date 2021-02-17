Маркиньос: Впереди еще 90 минут игры

Защитник ПСЖ дал комментарий после матча с Барселоной.

Барселона в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов уступила ПСЖ на своем поле со счетом 1:4.

Защитник гостей Маркиньос остался доволен победой, но отметил, что впереди еще второй матч — нужно продолжать трудиться.

"Это великолепный результат. Мы возвращаемся домой с победой. Знаем, какое преимущество она дает. Мы сделали выводы. Впереди еще 90 минут игры. Надо продолжать работу.

В чемпионате тоже есть цели, которых мы все еще не достигли. Если продолжим работать с тем же настроем и отдачей, сможем многого добиться", - приводит слова бразильца официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — ПСЖ..