Барселона впервые в истории проиграла две последовательные домашние игры в Лиге чемпионов

Каталонский клуб находится на грани вылета из ранней стадии плей-офф еврокубковых состязаний.

Первое противостояние между каталонской Барселоной и французским ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА ознаменовалось разгромом хозяев стадиона Камп Ноу, несмотря на ранний забитый мяч с их стороны, который оказался на счету Лионеля Месси (1:4).

Барселона — ПСЖ 1:4 Видео голов и обзор матча

По завершению поединка, статистический портал Opta сумел отыскать очередной любопытный факт относительно еврокубкового опыта "блаугранас".

Так, с учетом неудачной домашней игры против туринского Ювентуса в рамках последнего тура группового этапа текущего розыгрыша (0:3), Барселона проиграла две последовательные игры в главном клубном турнире Старого Света.

Этот показатель стал первым в истории выступлений коллектива из центрального города Каталонии в данном турнире.

Напомним, что ранее мы отмечали очередные достижения Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в плане результативности, а также вес поражений образца текущего сезона в глобальной истории "сине-гранатовых".

Реабилитироваться за досадную неудачу коллектив Рональда Кумана будет иметь возможность 10 марта, когда сыграет ответный поединок в данной паре на поле ПСЖ.