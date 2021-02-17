Куман: ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее — Барселона это принимает

Главный тренер Барселоны дал комментарий после матча Лиги чемпионов.

Барселона в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов уступила ПСЖ на своем поле со счетом 1:4.

Рональд Куман признал, что французская команда просто была сильнее, но также пожалел об упущенном шансе Дембеле.

"Результат матча показывает, как здорово действовал ПСЖ. Соперник сыграл гораздо эффективнее нас, хотя первый тайм получился равным. После гола Месси Усман [Дембеле] мог сделать 2:0.

Во втором тайме у нас стали возникать проблемы в защите. ПСЖ показал, что их игроки физически гораздо сильнее наших.

ПСЖ показал, что на данный момент они сильнее. Мы это принимаем. Но нам надо улучшать нашу игру. Понимали, что такое может случиться, поскольку нам противостояла отличная команда. В плане физики и в ряде других вещей они на голову выше нас", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона — ПСЖ.