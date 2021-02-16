Месси забивает 20 голов за Барселону 13-й сезон подряд

Аргентинский форвард реализовал пенальти в матче против ПСЖ.

В настоящее время проходит первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются Барселона и ПСЖ. На данный момент в матче перерыв, а счет — 1:1.

В этой встрече нападающий Барселоны Лионель Месси реализовал пенальти на 27-й минуте, после того как был зафиксирован фол на Френки де Йонге.

По информации OptaJoe, этот гол стал 20-м для аргентинского форварда в нынешнем сезоне. Таким образом, Месии в 13-й сезон кряду добирается до отметки в 20 голов и более.

Также Месси смог забить гол в Лиге чемпионов в 17-ти календарных годах за карьеру, что позволило ему повторить рекорд бывшего форварда Реала Рауля.

На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона — ПСЖ.