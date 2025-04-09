Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром Інтера в Лізі чемпіонів

Аргентинський форвард випередив бразильця Адріано.

Міланський Інтер здобув перемогу над Баварією (2:1) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У цьому матчі один із голів забив нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, для якого цей гол став 19 у футболці міланського клубу в іграх Ліги чемпіонів.

Таким чином, 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром італійського клубу в головному єврокубковому турнірі, випередивши Адріано, на рахунку якого 18 голів.

Нинішнього сезону Лаутаро провів 41 матч, у яких забив 19 голів та віддав шість гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Інтер.