Лаутаро Мартінес став найкращим бомбардиром Інтера в Лізі чемпіонів

09 квітня 2025

Лаутаро Мартінес, Getty Images

Аргентинський форвард випередив бразильця Адріано.

Міланський Інтер здобув перемогу над Баварією (2:1) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

У цьому матчі один із голів забив нападник "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес, для якого цей гол став 19 у футболці міланського клубу в іграх Ліги чемпіонів.

Таким чином, 27-річний аргентинець став найкращим бомбардиром італійського клубу в головному єврокубковому турнірі, випередивши Адріано, на рахунку якого 18 голів.

Нинішнього сезону Лаутаро провів 41 матч, у яких забив 19 голів та віддав шість гольових передач.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Інтер.

Джерело: MisterChip

команди
статті на тему:
Алессандро Бастоні, Getty Images 09 квітня 2025 Бастоні: Інтер може бути проблемою для кожного суперника
Янн Зоммер, Getty Images 09 квітня 2025 Зоммер: Інтер грав ефективно в атаці та добре захищався
Сімоне Індзагі, Getty Images 09 квітня 2025 Індзагі: Показники Баварії після гри неймовірні
Венсан Компані, Getty Images 09 квітня 2025 Компані: Відчуття таке, що Баварія й у Мілані отримає свої шанси
Конрад Лаймер, Getty Images 09 квітня 2025 Лаймер: Шанс на перемогу в Мілані, безумовно, у Баварії є
Лаутаро Мартінес, Getty Images 09 квітня 2025 Лаутаро Мартінес: Інтер хотів показати, чого ми варті
Томас Мюллер, Getty Images 09 квітня 2025 Мюллер: Баварія могла вирішити долю гри на власну користь до того, як пропустила другий гол
Давіде Фраттезі, Getty Images 09 квітня 2025 Фраттезі: У матчі-відповіді Інтер повинен зіграти в хороший футбол і бути цинічним