Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу 08.04.2025

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги чемпіонів, що відбувся 8 квітня 2025 року.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 міланський Інтер вирвав виїзну перемогу над мюнхенською Баварією.

Гості відкрили рахунок ще в першому таймі протистояння зусиллями Лаутаро Мартінеса. Ближче до завершення поєдинку господарі поля відповіли результативним ударом Томаса Мюллера, але вже невдовзі Давіде Фраттезі повернув на табло мінімальну перевагу "нерадзуррі" над "ротен", яка й виявилася підсумковою.

Матч-відповідь відбудеться наступної середи, 16 квітня, розпочавшись о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Інтер у рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25:

Баварія — Інтер 1:2

Голи: Мюллер, 85 — Мартінес, 38, Фраттезі, 88

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Бої, 74), Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Геррейру (Гнабрі, 74), Сане (Мюллер, 74) — Кейн.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Біссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 74), Аугусто — Л. Мартінес (Залевські, 90), Тюрам.

Попередження: Кім — Мартінес, Мхітарян, Залевські