Бастоні: Інтер може бути проблемою для кожного суперника

Захисник Інтера прокоментував перемогу над Баварією.

У гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні міланський Інтер обіграв мюнхенську Баварію.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "змій" Алессандро Бастоні прокоментував виступ власної команди.

"Ця перемога багато чого варта, адже ми приїхали до Мюнхена після великого розчарування в Пармі, і тому в нас було велике бажання реваншу. Також ми знали, із якою командою нам доведеться зіткнутись.

Я пишаюсь усіма, але тепер ми повинні швидко відновитись, думати про чемпіонат, а потім про матч-відповідь.

Цей успіх — гарний знак, у нас є велика впевненість у собі, ми знаємо, що якщо ми будемо грати так, то зможемо багато чого досягти. Інтер може бути проблемою для кожного суперника.

Баварія — чудова команда, вона не програвала вдома в Лізі чемпіонів чотири роки, і це викликає у нас ще більшу гордість. Ми знаємо їхні сильні сторони, і хоча нам доведеться помучитися в матчі-відповіді, ми з нетерпінням чекаємо на цю гру.

Чи хочемо ми забрати трофей? Так, інакше ми б і сюди не потрапили", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.