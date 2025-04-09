Лаймер: Шанс на перемогу в Мілані, безумовно, у Баварії є

Півзахисник Баварії прокоментував поразку від Інтера.

У домашньому матчі проти міланського Інтера в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія зазнала поразки.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Конрад Лаймер прокоментував виступ власної команди.

"Гра, безумовно, могла б завершитись із кращим для нас результатом. Ми багато чого робили добре впродовж тривалих відтинків матчу.

Ми знали, що Інтер — хороша команда і матиме свої моменти. У підсумку вони їх отримали і скористались ними.

Тепер настав час відновлюватись, потім — зіграти проти Боруссії Дортмунд у суботу, а потім ми звернемо нашу увагу на середу. Це була лише половина дуелі.

Важливо, щоб ми знову були сповнені сил та енергії. Шанс на перемогу в Мілані, безумовно, є. У нас достатньо якості та ресурсів, щоб перемогти їх. У таких іграх все вирішують дрібні деталі, як ми сьогодні побачили. І в нас точно є все необхідне для перемоги", — заявив австрійський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.