Інтер вирвав перемогу над Баварією в Мюнхені

08 квітня 2025

Баварія — Інтер, Getty Images

Команда Венсана Компані зрівняла рахунок у складній грі на останніх хвилинах, але її вдруге піймали на контратаці.

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Баварія — Інтер 1:2
Голи: Мюллер, 85 — Мартінес, 38, Фраттезі, 88

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Бої, 74), Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Геррейру (Гнабрі, 74), Сане (Мюллер, 74) — Кейн.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Біссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 74), Аугусто — Л. Мартінес (Залевські, 90), Тюрам.

Попередження: Кім — Мартінес, Мхітарян, Залевські

Джерело: Football.ua

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