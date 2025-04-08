Стрічка новин

00:20

Меріно забив Реалу Мадрид більше голів, ніж будь-якому іншому клубу в кар'єрі

00:06

Райс установив унікальне досягнення в плей-оф Ліги чемпіонів

23:57

Інтер вирвав перемогу над Баварією в Мюнхені

23:57

Луїс Енріке: Астон Вілла схоже на нас

23:56

Арсенал розгромив Реал в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

23:50

Райс — четвертий гравець Арсеналу, який забив прямим ударом зі штрафного в Лізі чемпіонів

23:23

Емері: Пишаюся, що повертаюся до Парижу, граючи з Астон Віллою у Лізі чемпіонів

22:19

Модрич — третій найстарший польовий гравець у старті на чвертьфінальний поєдинок ЛЧ

21:58

Льюїс-Скеллі — другий наймолодший англієць у старті на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

21:46

Горецка та Геррейру зіграють із перших хвилин проти Інтера