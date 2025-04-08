Інтер вирвав перемогу над Баварією в Мюнхені
08 квітня 2025
Команда Венсана Компані зрівняла рахунок у складній грі на останніх хвилинах, але її вдруге піймали на контратаці.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баварія — Інтер 1:2
Голи: Мюллер, 85 — Мартінес, 38, Фраттезі, 88
Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже (Бої, 74), Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Геррейру (Гнабрі, 74), Сане (Мюллер, 74) — Кейн.
Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан (Біссек, 79), Барелла, Чалханоглу, Мхітарян (Фраттезі, 74), Аугусто — Л. Мартінес (Залевські, 90), Тюрам.
Попередження: Кім — Мартінес, Мхітарян, Залевські
Джерело:
Football.ua