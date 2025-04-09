Компані: Відчуття таке, що Баварія й у Мілані отримає свої шанси

Керманич Баварії прокоментував поразку від Інтера.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала поразки в домашньому матчі проти міланського Інтера в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Венсан Компані прокоментував виступ власної команди.

"Я думав, що у нас були шанси забити більше, аніж один гол сьогодні. Можливо, два чи три, або навіть більше.

Ми діяли хоробро, і шкода, що пропустили другий гол наприкінці зустрічі.

Грати на виїзді в Мілані завжди складно. Але наше відчуття сьогодні таке, що ми й там отримаємо свої шанси.

Сьогодні ж результат такий, який є. Ніхто в роздягальні не каже, що давайте просто змиримось із вильотом, ми віримо в свої шанси.

Тепер у нас є матч проти Боруссії Дортмунд у суботу, який так само важливий. А вже від неділі вся увага буде зосереджена тільки на Інтері", — заявив бельгійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.