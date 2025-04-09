Фраттезі: У матчі-відповіді Інтер повинен зіграти в хороший футбол і бути цинічним

Півзахисник Інтера прокоментував перемогу над Баварією.

Напередодні міланський Інтер обіграв мюнхенську Баварію в гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "змій" Давіде Фраттезі прокоментував виступ власної команди.

"У своєму житті я завжди вважав, що моя найкраща якість — це моя ментальність. Але коли я зіткнувся із смертю бабусі, я був настільки приголомшений, що це був момент, коли я не міг продовжувати свій футбольний шлях, як зазвичай.

Ми були дуже близькими з нею, це було важко, але я знаю, що вона доклала до мого забитого м’яча свою руку сьогодні вночі. Напевно, там, на небесах, вона теж раділа за мене.

Час від часу нас переграють суперники, як це сталось у Пармі, але завжди бути конкурентоспроможними на трьох фронтах — це дуже виснажливо. Сьогодні ж ми повеземо додому чудовий результат, і тепер у нас попереду важливі виступи, тому ми повинні викластись на повну.

Як грати у матчі-відповіді? Ми будемо намагатись атакувати ще більше, швидко повертати м'ячі, щоб нівелювати дії суперників і самим іти до атаки, як ми це робили в моменті з другим голом. Ми повинні зіграти в хороший футбол і бути цинічними", — заявив італійський виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.