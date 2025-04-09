Мюллер: Баварія могла вирішити долю гри на власну користь до того, як пропустила другий гол

Форвард Баварії прокоментував поразку від Інтера.

Напередодні мюнхенська Баварія зазнала поразки в домашньому матчі проти міланського Інтера в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Томас Мюллер прокоментував виступ власної команди.

"На початку гри ми, звичайно, мали інше уявлення про результат. Але ми знаємо, що ще багато чого можна зробити у матчі-відповіді.

Ми намагались відігратись і нам це зрештою вдалось. Ми могли вирішити долю гри на власну користь до того, як пропустили другий гол, зробити рахунок 2:1, і краще себе почувати в підсумку.

Можливо, ми були занадто обережними на початку матчу, хоча хотіли діяти агресивно. Якби м'яч влучив у ворота під час удару Гаррі Кейна, ми б повели за рахунком 1:0, і гра, імовірно, отримала б інший розвиток.

У Інтера в складі є хороші гравці в роботі з м'ячем, які здатні знизити темп гри, уповільнити її, а потім віддати довгу передачу своїм нападникам. У них також є досвідчені та фізично сильні гравці, і це точно не була для нас прогулянка в парку. Хоча ми й не очікували, що так буде.

У другому таймі ми створили моменти, багато моментів, але, на жаль, не змогли їх реалізувати", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.