Лаутаро Мартінес: Інтер хотів показати, чого ми варті

Форвард Інтера прокоментував перемогу над Баварією.

Напередодні міланський Інтера обіграв мюнхенську Баварію в гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "змій" Лаутаро Мартінес прокоментував виступ власної команди.

"Мій гол? Я виграв верхову боротьбу в центрі поля, побачив, що є простір, а потім Маркус віддав мені чудову передачу. Я хотів вдарити по м’ячу лівою ногою, але передумав і, на щастя, забив гарний гол, який вивів нас уперед.

Це перемога, якої ми дуже прагнули після нічиєї в Пармі. Ми хотіли показати, чого ми варті, ми багато про це говорили перед грою, і ми хочемо продовжувати рости і продовжувати перемагати, залишити гру в Пармі позаду і почати з сьогоднішньої перемоги, характеру, якості та індивідуальності.

Це була чудова гра, і хлопці на такому чудовому стадіоні, як цей, показали, що вони багато чого варті і що вони носять цю футболку з гордістю.

Що ми повинні продемонструвати у матчі-відповіді? Таку ж гру, із такою ж індивідуальністю та якістю, як і сьогодні. У першому таймі ми відібрали у Баварії стільки м'ячів, що вони зрештою перестали атакувати. Тепер ми повинні відновитись якнайшвидше, адже у нас попереду ще багато ігор", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.