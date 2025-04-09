Індзагі: Показники Баварії після гри неймовірні

Керманич Інтера прокоментував перемогу над Баварією.

Міланський Інтера напередодні обіграв мюнхенську Баварію в гостьовому матчі в рамках чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Інтер 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "змій" Сімоне Індзагі прокоментував виступ власної команди.

"Я маю привітати своїх хлопців. Це — більше, аніж просто позитивний результат. Я вражений тим, як ми грали.

Однак ми знаємо, що це був лише перший тайм. Суперники дуже сильні, але Інтер зміг протистояти Баварії з рішучістю і мужністю, це дуже добре.

Безумовно, це був чудовий матч, результат якого робить нас щасливими. Показники Баварії після гри неймовірні, тому ми дійсно зробили щось важливе, і ми повинні будемо продовжити цей виступ через сім днів перед нашими вболівальниками.

Я очікував від суперників більшого тиску, але вони зустрілись із нашою командою, яка грала добре. Ми забили два голи, дуже добре зігравши на контратаках.

Навіть наприкінці гри ми не переставали вірити в перемогу, незважаючи на гол, який ми щойно пропустили.

За півтора дні ми мали підготуватись до матчу, ми багато говорили, нам потрібно було відібрати м'яч у Баварії і грати індивідуально в пресингу.

У першому таймі ми грали добре, у другому Баварія дала про себе знати вже на самому початку, але ми завжди залишались холоднокровними і сконцентрованими, як показав гол наприкінці гри", — заявив італійський фахівець.

Матч-відповідь поміж міланським Інтером та мюнхенською Баварією відбудеться 16 квітня.