Зоммер: Інтер грав ефективно в атаці та добре захищався

Голкіпер "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри зі своїм колишнім клубом.

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:1).

"Важлива перемога для нас. Було важко, але ми зробили багато правильно. Ми були ефективні в атаці й добре оборонялися, попри кілька складних моментів – це частина гри. Сильна перемога.

Це не перша моя гра проти Баварії. Я знаю, що це за фази – коли вони чинять шалений тиск, йдуть у контрпресинг, завантажують штрафний майданчик кросами й пасами врозріз. Розігрувати м’яч стає важче, але, гадаю, ми знаходили хороші рішення і трималися надійно в обороні – а це було ключем.

Ми виходимо на кожну гру, щоби перемагати. Було б небезпечно просто обороняти цей результат. Ми хочемо пройти далі – для цього потрібно ще одне сильне виконання в матчі-відповіді", — наводить слова Зоммера прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Інтер.