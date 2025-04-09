Зоммер: Інтер грав ефективно в атаці та добре захищався

09 квітня 2025

Янн Зоммер, Getty Images

Голкіпер "нерадзуррі" поділився своїми думками після гри зі своїм колишнім клубом.

Воротар міланського Інтера Янн Зоммер прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (2:1).

"Важлива перемога для нас. Було важко, але ми зробили багато правильно. Ми були ефективні в атаці й добре оборонялися, попри кілька складних моментів – це частина гри. Сильна перемога.

Це не перша моя гра проти Баварії. Я знаю, що це за фази – коли вони чинять шалений тиск, йдуть у контрпресинг, завантажують штрафний майданчик кросами й пасами врозріз. Розігрувати м’яч стає важче, але, гадаю, ми знаходили хороші рішення і трималися надійно в обороні – а це було ключем.

Ми виходимо на кожну гру, щоби перемагати. Було б небезпечно просто обороняти цей результат. Ми хочемо пройти далі – для цього потрібно ще одне сильне виконання в матчі-відповіді", — наводить слова Зоммера прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Баварія – Інтер.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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