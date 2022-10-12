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-
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-
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-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
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26 жовтня
22:00

Васкес: Контратаки Шахтаря були вкрай небезпечні

12 жовтня 2022

Лукас Васкес, Getty Images

Захисник "вершкових" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Захисник мадридського Реала Лукас Васкес прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1).

"Важкий матч. Особливо складно стало після того, як Шахтар відкрив рахунок, зробивши наше завдання важкоздійсненним.

Істотна різниця з матчем тижневої давності полягала в тому, як ми поводилися з м'ячем. Минулого тижня ми робили це точніше і створили більше гольових моментів, ніж сьогодні. Контратаки Шахтаря були вкрай небезпечні – його форварди зіграли добре.

Під час перерви ми говорили про те, що потрібно як слід розпочати другий тайм, так що м“яч, пропущений на першій хвилині після цього, нас розлютив. Що стосується Рюдігера, ми всі дуже сподіваємося на те, що у нього не більше ніж забій", - наводить слова Васкеса прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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