Кроос: Реал як завжди боровся до кінця і заслужив нічию з Шахтарем

Хавбек "вершкових" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Півзахисник мадридського Реалу Тоні Кроос прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:1).

"Шахтар багато витяг для себе з першого матчу, завдяки чому ускладнив нам завдання. У нас було менше вільного простору, ніж тиждень тому.

До того ж, ми дуже погано відновили гру після перерви, і все стало зовсім складно. Але, вважаю, ми, як завжди, боролися до самого кінця. Ми заслужили на нічию.

Я сказав Антоніо йти вперед, тому що гольові моменти ми створювали з великими труднощами. Залишалося лише кілька хвилин, і треба було спробувати все можливе. Рюдігер у штрафному майданчику дуже сильний і, звичайно ж, допоміг нам", — наводить слова Крооса прес-служба УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.