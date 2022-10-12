Бондаренко: Ми ставимо максимальні цілі — це вихід з групи Ліги чемпіонів

Хавбек "гірників" підбив підсумки матчу Ліги чемпіонів проти Реала.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (1:1).

"Моє завдання – допомагати команді. А команда прагне допомагати нашій країні та прославляти її, надто в такий час, показувати, що Україна – це сильна країна.

Якби перед матчем нам сказали, що заробимо одне очко, ми були б щасливими. Однак, зважаючи на те, як складалася гра, дуже прикро пропускати на останніх хвилинах. Ми були близькими до трьох очок.

Після першої гри із Реалом ми зробили висновки та підійшли до гри з гарним настроєм. До того ж у нас у країні дуже непроста ситуація останніми днями, тож мотивація зашкалювала.

Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Ми дуже вдячні всім полякам та українцям, які прийшли на матч. Нам було дуже приємно – це особливі відчуття. Ми щасливі й дуже вдячні вболівальникам.

Ми ставимо максимальні цілі – це вихід з групи Ліги чемпіонів. Докладатимемо зусиль, змагатимемось – і побачимо, як складеться ситуація", - наводить слова Бондаренка прес-служба "гірників".

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