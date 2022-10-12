Йовічевіч: Якщо ти сумуєш, що не обіграв Реал, це означає, що ти на правильному шляху

Керманич Шахтаря прокоментував нічию проти Реала.

Донецький Шахтар напередодні на останніх секундах компенсованого часу втратив перемогу над мадридським Реалом у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА (1:1).

Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч після завершення гри підбив підсумки протистояння проти чинного володаря Кубку чемпіонів.

"Я трохи старший і довше у футболі, аніж мої футболісти. Гравці засмучені, але якщо ти сумуєш, що не обіграв Реал, то це означає, що ми на правильному шляху.

Проєкт, який ми розпочали три місяці тому, не виглядав навіть проєктом, а зараз ми б’ємося на рівних із найкращим клубом у світі — це виключно заслуга футболістів. Я дістав задоволення від кожної секунди матчу, дивлячись на команду, дивлячись на молодих хлопців. Як вони б’ються — це те, про що я говорив: у такий непростий час вони б’ються за весь український народ.

Із точки зору результату — це футбол, і ми повинні прийняти це як невід’ємну частину футболу. Однак за самою грою, як мені особисто говорив сам Карло Анчелотті, ми заслужили сьогодні на перемогу.

Тим паче, така нагода, яку мав Лассіна Траоре, — шкода, не вдалося її реалізувати. Ти йдеш на 2:0 і закінчуєш матч. Індивідуальність, хоробрість, сміливість, рішучість проти такого опонента протягом більшої частини матчу — це мене тішить як тренера.

Є така приказка: From zero to hero. Із нуля розпочали, а стали героями. Це справді герої. Для мене вони — герої. Одне очко, але згодом ви побачите, що воно має величезне значення. У мене зараз таке відчуття, що ми втратили два очки, і це справді так. Коли тобі забивають на останніх секундах, це засмучує.

Але правда й те, що ви сказали: до матчу хто б міг думати про це очко? Ти думаєш про перемогу як спортсмен, однак завжди розумієш, проти кого граєш. Тож загалом і в побудові атаки, і з м’ячем, і без м’яча ми зробили висновки з останнього матчу, з того мандражу, що був на Бернабеу, внесли корективи. І значно легше було грати, адже ми відчували стадіон, підтримку вболівальників, яка нас несла й додавала адреналіну.

Ми були значно компактнішими, досить солідно відіграли в обороні, окрім того останнього епізоду, який здебільшого є випадковістю, аніж якоюсь комбінованою дією. Шкода, проте це дуже важливе очко для нас з огляду на те, що Селтік програв Лейпцигу. Тепер вони повинні будуть їхати в Мадрид до Реала, і ми маємо досить великі шанси, щоб вийти з групи, якщо гратимемо так само далі.

Це найкраща наша гра, абсолютно найкраща гра протягом тих трьох місяців від початку нового проєкту. Це просто наше світле майбутнє.

Ми спрямовували гру, скажімо так. Перший тайм був вдалим: я бачив, що всі були в грі, ніхто не випадав. Я діставав задоволення кожної секунди і бачив, що є перспективи для позитивного результату. Наполягали на тому, щоби продовжувати так само, — аби не падав ритм, темп.

І початок другого тайму ми зустріли з голом, гарним голом Зубкова. Це нам надало впевненості — ще більше адреналіну, уболівальники стали ще потужніше підтримувати нас, з’явився той кураж, про який я просив їх перед матчем. Просив зіграти з куражем, сміливістю, бо проти Мадрида в тебе не повинно бути мандражу.

А в першому матчі в нас було трохи нервозності — і вони за це покарали двома голами. Сьогодні все було навпаки. Гадаю, ми заслужили на перемогу — не випадково, а за грою.

Вдячний хлопцям за сьогоднішню гру. Вони зробили гордими багатьох людей в Україні і на стадіоні. Згодом ми помітимо, наскільки важливим є це очко. Зараз сумують усі в роздягальні. Є відчуття, що втратили два очки. Однак це футбол — іноді ти забиваєш на останніх секундах, іноді тобі. Шкода, дуже шкода, проте треба рухатись далі. Якщо гратимемо так тривалий час, то будемо конкурентоспроможними із сильними командами. Проєкт має дуже велике майбутнє.

І, говорю ж, абсолютний кайф — сьогоднішня гра. Гадаю, усі можуть пишатися тим, що показали на футбольному полі. Зараз ми маємо шанси вийти з групи. Попереду на нас чекає українське класико: матчі Шахтаря й Динамо — це як матчі Реала та Барселони.

Так, після гри ми спілкувались із Карло Анчелотті. Моя думка — це найкращий тренер у світі. Я хотів би сягнути його рівня. Він сказав мені, що ми сьогодні заслужили на перемогу. І я хотів би залишитися сьогодні з цим моментом, коли один з найкращих говорить, що ми заслужили на перемогу і йому подобається те, як ми грали. Це мотивація для всіх футболістів, для всього клубу, для всіх людей, які тут працюють. Тому що це абсолютна гордість", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар гратиме проти шотландського Селтіка в Глазго.