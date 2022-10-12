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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
25 жовтня
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ПСЖ
-
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-
25 жовтня
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-
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-
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Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
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Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

12 жовтня 2022

Шахтар - Реал, ФОТО ФК ШАХТАР

"Гірники" втратили перемогу над мадридцями.

У рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар втратив перемогу над Реалом.

Олександр Зубков вивів український клуб уперед одразу після перерви. Але на останніх секундах Антоніо Рюдігер вирвав для гостей нічийний результат.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Шахтар — Реал 1:1
Голи: Зубков, 46 — Рюдігер, 90+5

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков (Тейлор, 82), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 81), Мудрик (Петряк, 85) — Траоре.

Реал: Лунін — Васкес, Начо, Рюдігер, Менді (алаба, 68) — Вальверде (Камавінга, 68), Чуамені (Модрич, 57), Кроос — Родріго (Асенсіо, 68), Бензема, Азар (Вінісіус, 57).

Попередження: Конопля, Бондаренко — Мілітао (не на полі)

 

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