Стрічка новин

00:59

ПСЖ — Бенфіка 1:1 Відео голів та огляд матчу

00:50

Мілан — Челсі 0:2 Відео голів та огдяд матчу

00:31

Зубков — найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Реалу за версією Whoscored

00:26

Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

00:19

Шахтар втратив другу сходинку у групі F

00:10

ПСЖ та Бенфіка повторили матч у Лісабоні, зігравши унічию

00:02

Ліга чемпіонів. Челсі обіграв Мілан, нічия між Динамо З та Зальцбуром

23:58

Шахтар втратив перемогу над Реалом

23:57

Боруссія Д не змогла другий раз поспіль обіграти Севілью

23:53

Лейпциг дотиснув Селтік у другому таймі