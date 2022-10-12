Йовічевіч — щодо травми Трубіна: Він виліплений із такого матеріалу, що може витримати такі удари

Керманич Шахтаря прокоментував стан свого футболіста.

У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар під завісу компенсованого часу втратив перемогу над мадридським Реалом (1:1).

Шахтар — Реал 1:1 Відео голів та огляд матчу

Останній ключовий момент у матчі — гол захисника "бланкос" Антоніо Рюдігера — супроводжувало важке зіткнення поміж футболістом гостей та воротарем "гірників" Анатолієм Трубіним у штрафному майданчику господарів.

Головний тренер "помаранчево-чорних" Ігор Йовічевіч після завершення гри розповів пресі про стан свого футболіста.

"У нього забинтована голова, вона трохи болить. Однак він вийшов на своїх ногах із роздягальні.

Трубін — гарний хлопець і топ-воротар. Він виліплений із такого матеріалу, що може витримати такі удари. Сподіваюсь, усе буде гаразд", — заявив хорватський фахівець.

У наступному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький Шахтар гратиме проти шотландського Селтіка в Глазго.