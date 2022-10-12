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-
26 жовтня
22:00
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-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
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-
26 жовтня
22:00
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26 жовтня
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Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено й закрито. Нам було важко грати

12 жовтня 2022

Карло Анчелотті, ФК Шахтар

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після гри з "гірниками".

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря (1:1).

"Рюдігер забив дуже важливий гол для нас, він усміхався і був у доброму гуморі. Якщо говорити загалом, то наша лінія гри мені подобається, проте цієї ночі ми зіграли погано. У футболі трапляється таке, але зараз ми боролися до кінця, щоб вийти до плей-оф Ліги чемпіонів.

Азар освіжив гру, однак Шахтар потужно зіграв у середній лінії. Суперник виглядав злагоджено й закрито в центрі поля – нам було важко грати. Незважаючи на те, що Азар зараз перебуває в запасі, він має великий потенціал.

Тоні Кроос – лідер нашої команди. Звісно ж, ми не квапимось із передчасними висновками. Він ще має час і може залишитися в Реалі. Кроос – один з найкращих гравців команди.

Шахтар — Реал Мадрид. Наші оцінки

Справді, я вважаю, що ми зіграли погано. Перший тайм вийшов для нас непоганим: ми контролювали гру, шукали моменти. Потім Шахтар забив гол, і ми втратили рівновагу – так іноді трапляється, й мені складно пояснити причину. Шахтар добре зіграв у захисті, нам було важко знайти їхні слабкі місця. З одного боку, ми показали погану гру, а з іншого боку, вийшли до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – це чудовий результат, адже ми можемо знову виграти турнір.

Заміна Лукаса Васкеса та відпочинок для гравців перед матчем із Барселоною? Нам потрібно було трохи освіжити команду, також ми відчували труднощі в центрі поля. На зміни у складі нас змусив Шахтар. Справа не в майбутньому матчі з Барселоною. Я гадаю, ми матимемо достатньо часу на відновлення команди до Ель-класико", - наводить слова Анчелотті прес-служба "гірників".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Реал.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

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