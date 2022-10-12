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-
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-
25 жовтня
22:00
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-
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-
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-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
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-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Зубков: Жартом можу сказати, що Реал — мій улюблений суперник

12 жовтня 2022

Олександр Зубков, Getty Images

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з "вершковими".

Півзахисник донецького Шахтаря Олександр Зубков прокоментував нічийний результат у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти мадридського Реалу (1:1), у якому він відзначився голом.

"Двічі забити Реалу у двох матчах — це дійсно дуже приємно. Жартом можу сказати, що це мій улюблений суперник!

До гри я б погодився на нічийний результат, але тепер трохи розчарований. Ми були дуже близькі до перемоги", — наводить слова Зубкова офіційний сайт УЄФА.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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