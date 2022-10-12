Михайліченко: Якби нам сказали, що наберемо одне очко з Реалом, то зраділи б

Гравець Шахтаря поділився думками після важливого матчу.

Захисник Шахтаря Богдан Михайліченко прокоментував нічию з Реалом у Лізі чемпіонів (1:1).

"Дуже важка гра була. Могли розраховувати на 3 очки, але пропустили в кінці. Дуже прикро. Але якби нам сказали, що наберемо одне очко, то зраділи б. Тепер після матчу всі були засмучені. Не дуже позитивні емоції.

Що казав Йовічевіч у роздягальні? Те, що ми великі молодці, що у нас гарна команда. Треба готуватися далі.

Гол? Розіграли дуже гарну комбінацію, зробили переміщення. Знайшли Мішу Мудрика, він витягнув на себе гравця й покотив. Зубков завершив, хороший м’яч", — сказав Михайліченко в інтерв'ю клубному ютуб-каналу.

Наразі Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після Дніпра-1. У групі Ліги чемпіонів "гірники" йдуть на третій позиції й можуть вийти в плей-оф турніру.