Копенгаген
0
Манчестер Сіті
0
11 жовтня
19:45
Маккабі Хайфа
2
Ювентус
0
11 жовтня
19:45
Мілан
0
Челсі
2
11 жовтня
22:00
Динамо Загреб
1
РБ Зальцбург
1
11 жовтня
22:00
Шахтар
1
Реал Мадрид
1
11 жовтня
22:00
Селтік
0
РБ Лейпциг
2
11 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
1
Севілья
1
11 жовтня
22:00
ПСЖ
1
Бенфіка
1
11 жовтня
22:00
Наполі
-
Аякс
-
12 жовтня
19:45
Атлетіко
-
Брюгге
-
12 жовтня
19:45
Рейнджерс
-
Ліверпуль
-
12 жовтня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Порту
-
12 жовтня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Баварія
-
12 жовтня
22:00
Барселона
-
Інтер
-
12 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Айнтрахт Франкфурт
-
12 жовтня
22:00
Спортінг Лісабон
-
Марсель
-
12 жовтня
22:00
РБ Зальцбург
-
Челсі
-
25 жовтня
19:45
Севілья
-
Копенгаген
-
25 жовтня
19:45
Динамо Загреб
-
Мілан
-
25 жовтня
22:00
РБ Лейпциг
-
Реал Мадрид
-
25 жовтня
22:00
Селтік
-
Шахтар
-
25 жовтня
22:00
Боруссія Дортмунд
-
Манчестер Сіті
-
25 жовтня
22:00
Бенфіка
-
Ювентус
-
25 жовтня
22:00
ПСЖ
-
Маккабі Хайфа
-
25 жовтня
22:00
Брюгге
-
Порту
-
26 жовтня
19:45
Інтер
-
Вікторія Пльзень
-
26 жовтня
19:45
Наполі
-
Рейнджерс
-
26 жовтня
22:00
Аякс
-
Ліверпуль
-
26 жовтня
22:00
Атлетіко
-
Баєр Леверкузен
-
26 жовтня
22:00
Барселона
-
Баварія
-
26 жовтня
22:00
Тоттенгем
-
Спортінг Лісабон
-
26 жовтня
22:00
Айнтрахт Франкфурт
-
Марсель
-
26 жовтня
22:00

Михайліченко: Якби нам сказали, що наберемо одне очко з Реалом, то зраділи б

12 жовтня 2022

Михайліченко: Якби нам сказали, що наберемо одне очко з Реалом, то зраділи б

Гравець Шахтаря поділився думками після важливого матчу.

Захисник Шахтаря Богдан Михайліченко прокоментував нічию з Реалом у Лізі чемпіонів (1:1).

"Дуже важка гра була. Могли розраховувати на 3 очки, але пропустили в кінці. Дуже прикро. Але якби нам сказали, що наберемо одне очко, то зраділи б. Тепер після матчу всі були засмучені. Не дуже позитивні емоції.

Що казав Йовічевіч у роздягальні? Те, що ми великі молодці, що у нас гарна команда. Треба готуватися далі.

Гол? Розіграли дуже гарну комбінацію, зробили переміщення. Знайшли Мішу Мудрика, він витягнув на себе гравця й покотив. Зубков завершив, хороший м’яч", — сказав Михайліченко в інтерв'ю клубному ютуб-каналу.

Наразі Шахтар посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ після Дніпра-1. У групі Ліги чемпіонів "гірники" йдуть на третій позиції й можуть вийти в плей-оф турніру.

команди
Сюжет
статті на тему:
Карло Анчелотті, ФК Шахтар 12 октября 2022 Анчелотті: Шахтар виглядав злагоджено й закрито. Нам було важко грати
Артем Бондаренко, ФК Шахтар 12 октября 2022 Бондаренко: Ми ставимо максимальні цілі — це вихід з групи Ліги чемпіонів
Анатолій Трубін, фото ФК Шахтар Донецьк 12 октября 2022 Йовічевіч — щодо травми Трубіна: Він виліплений із такого матеріалу, що може витримати такі удари
СЕРГІЙ ПАЛКІН, ФК ШАХТАР 12 октября 2022 Палкін: Пов’язували великі сподівання та найамбітніші плани з Де Дзербі
  Rambler's Top100