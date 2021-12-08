Маркос Антонио: К сожалению, в конце матча все пошло не так

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями после игры с Шерифом.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского Шерифа (1:1).

"Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с Александрией.



К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. Шериф же в конце игры забил мяч и сравнял счет. Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.



Все мы ожидали большего от Лиги чемпионов. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию", — приводит слова Антонио пресс-служба "горняков".

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.