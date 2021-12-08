Маркос Антонио: К сожалению, в конце матча все пошло не так

08 декабря 2021

Маркос Антонио, ФК Шахтер

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями после игры с Шерифом.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркос Антонио прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского Шерифа (1:1).

"Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с Александрией.

К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. Шериф же в конце игры забил мяч и сравнял счет. Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.

Все мы ожидали большего от Лиги чемпионов. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию", — приводит слова Антонио пресс-служба "горняков".

Ранее Football.ua оценил действия футболистов донецкого Шахтера в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Источник: ФК Шахтер (Донецк)

Команды
Сюжет
статьи по теме:
Алексей Шевченко, ФК Шахтер 08 декабря 2021 Алексей Шевченко дебютировал в Лиге чемпионов
Юрий Вернидуб, Getty Images 08 декабря 2021 Вернидуб: Так как мы играли в первом тайме против Шахтера — это не удовольствие, а порнография
Роберто Де Дзерби, ФК Шахтер 08 декабря 2021 Де Дзерби: Мы должны были победить 5:0, но пропустили в конце из-за ошибки
Сергей Кривцов, фото ФК Шахтер Донецк 08 декабря 2021 Кривцов: Должны были закрывать игру против Шерифа в первом тайме
Бобан Николов празднует гол в ворота Шахтера, twitter.com/LIGIFootball 08 декабря 2021 Николов: Де Дзерби можно назвать вторым Гвардиолой
Реал - Интер, getty images 08 декабря 2021 Реал — Интер 2:0 Видео голов и обзор матча
Шахтер - Шериф, ФК Шахтер 08 декабря 2021 Шахтер — Шериф 1:1 Видео голов и обзор матча
Шахтер впервые завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед 08 декабря 2021 Шахтер впервые завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед
  Rambler's Top100