Николов: Де Дзерби можно назвать вторым Гвардиолой

Полузащитник Шерифа прокомментировал ничью против Шахтера.

Молдовский Шериф в рамках последнего тура Лиги чемпионов УЕФА увенчал свое сверхудачное дебютное выступление в данном турнире ничей на поле НСК Олимпийский против донецкого Шахтера (1:1).

Шахтер — Шериф 1:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "желто-черных" Бобан Николов, который спас свою команду от поражения за несколько десятков секунд до конца компенсированного времени, подвел итоги данному противостоянию.

"Я очень рад за свою команду, за такой результат. Неважно, кто забил гол. Мы забили, потому что хорошо сыграли. Во втором тайме мы провели на их стороне поля минут 20-25.

Мы шли вперед и совершенно не боялись Шахтера, у которого отличные игроки и замечательный тренер, которого можно назвать вторым Гвардиолой", — подытожил северомакедонский футболист.

Таким образом, тираспольский Шериф занял третье место в группе D с семью набранными очками, в результате чего продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы УЕФА.