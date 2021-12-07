Шахтер завершил еврокубковый сезон упущенной победой над Шерифом

Подопечные Роберто Де Дзерби в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов пропустил на последних секундах компенсированного времени.

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Шахтер — Шериф 1:1

Голы: Фернандо, 42 — Николов, 90+3



Шахтер: Пятов (Шевченко, 86) — Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко (Исмаили, 67) — Маркос Антонио — Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон — Фернандо (Мудрик, 46).



Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Коловос (Николов, 46), Аддо — А. Траоре, Янсане, Бруно.



Предупреждения: Фернандо, Мудрик — Аддо, Дуланто