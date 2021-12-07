Шахтер завершил еврокубковый сезон упущенной победой над Шерифом
07 декабря 2021
Подопечные Роберто Де Дзерби в заключительном поединке группового этапа Лиги чемпионов пропустил на последних секундах компенсированного времени.
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Шериф 1:1
Голы: Фернандо, 42 — Николов, 90+3
Шахтер: Пятов (Шевченко, 86) — Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко (Исмаили, 67) — Маркос Антонио — Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон — Фернандо (Мудрик, 46).
Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Коловос (Николов, 46), Аддо — А. Траоре, Янсане, Бруно.
Предупреждения: Фернандо, Мудрик — Аддо, Дуланто