Шахтер — Шериф: наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов донецкого Шахтера в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Про этот матч точно не будет снят фильм в духе "21 секунда до мечты" или что-то прочего, так как его удельный вес был ничтожно мал на фоне проваленной ранее еврокубковой кампании. Впрочем, скомканным у Шахтера получился весь групповой этап текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, так почему же нам тогда удивляться тому, что и последний матч в своей концовке прошел через пень-колоду? Был ли авантюризм в заменах Де Дзерби по ходу игры? Конечно! Ровно столько же, сколько и при составлении стартового состава из футболистов, которые до этого не так часто появлялись на поле даже в рамках УПЛ.

При этом, команда вышла и ничего, даже показала содержательный футбол уровнем выше, чем в том же матче в Тирасполе, хотя там сыграла "железная" на тот момент основа. В общем, критиковать Шахтер можно и нужно за расслабленность на последних минутах, но вся тонкость в том, что украинская команда выпустила ситуацию из-под контроля в фактически "выигранном" матче — для этого группового этапа это была действительно большая редкость.

Football.ua оценивает игру футболистов Шахтера в матче на НСК Олимпийский (по 10-балльной шкале).

Шахтер Донецк

Андрей Пятов — 6,0. Опытному голкиперу Шахтера предоставили возможность сыграть в заключительном поединке евросезона в качестве уважения к его труду при подмене сломавшегося Трубина по ходу кампании. Сказать, что футболисты Шерифа особенно интенсивно нагружали Пятова работой, было бы неправдой, так как те же партнеры куда чаще беспокоили его необходимостью играть ногами при мелком розыгрыше. К слову, даже в этом компоненте Андрей справился идеально, и при этом записал к себе в актив скромных два сейва.

Додо — 6,5. Правого защитника Шахтера соперники старались накрывать по ходу всего поединка, но ему все равно удавалось находить свободное пространство и моменты для ударов и даже однажды потревожить перекладину чужих ворот. Додо был более заточен на атаку, по сравнению с партнером по обороне на противоположной стороне поля, поэтому нам чаще удавалось видеть его в активной фазе. К сожалению, в конце матча предголевая передача пошла именно из его зоны, что стало, наверное, наибольшим разочарованием персонально для этого футболиста.

Валерий Бондарь – Сергей Кривцов — 6,0. К паре центральных защитников Шахтера в этот вечер претензии могли возникнуть только от самого их факта попадания в стартовый состав именно в таком сочетании, а также от их действий при пропущенном голе в конце поединка. В остальном, по ходу игры что Бондарь, что Кривцов, были стабильны в позиционной игре, а более опытный игрок из этой пары исполнил еще голевую передачу на Фернандо под конец первого тайма. Конечно же, всем запомнился больше всего эпизод под финальный свисток, но предшествующие ему ситуации было бы несправедливо упускать из виду.

Виктор Корниенко — 6,0. Блеснуть на фоне Соломона, а затем и Мудрика, в атакующих действиях было для левого защитника той еще задачей, поэтому Корниенко больше играл на подстраховку в зоне на фланге. Возможно, частоты кроссов и проходов в штрафную в его исполнении было недостаточно для того, чтобы получить окончательное преимущество в атаке, но и надежностью в обороне пренебрегать было также чревато.

Маркос Антонио — 7,0. Де Дзерби сумел предугадать, что Шериф решит сыграть против его команды в низкий блок, поэтому решил играть с рисковым вариантом физически неидеального исполнителя для действий в опорной зоне, при этом получив дополнительного игрока при контроле мяча. Впрочем, Антонио уже не привыкать давать по ходу матчей "горняков" еще и солидный объем силовой борьбы, поэтому откровением для него подобранная наставником роль не стала.

Под конец матча, когда соперники пошли в массированные атаки, конечно, было видно, что Маркос не справляется. Что характерно в данной ситуации, Вернидуб, выпустивший с аналогичными функциями Коловоса, признал свою ошибку уже в перерыве. У Де Дзерби поводов для таких действий не было.

Марлос — 6,5. Скорее всего, мы увидели последний матч Лиги чемпионов УЕФА для украинского полузащитника в его карьере за донецкий Шахтер. Уж слишком много было специфических моментов по ходу игры, которые прямо указывали на этот факт. Опытный Марлос провел этот матч ровно так, как и полагается повидавшему жизнь вожаку стаи — размеренно, хладнокровно, с максимальной отдачей для партнеров, в ущерб собственному эгоцентризму. К сожалению, ключевым фактором на поле для своей команды "сивочолий Месси" так и не стал, но в целом провел неплохой матч.

Артем Бондаренко — 6,5. Украинский полузащитник показал очень сильный футбол в центральной линии, который регулярно перетекал в сторону чужих владений. Бондаренко дали сыграть чуть больше часа, и за этот период он не только был близок к забитому мячу, но и уберег свою команду от нескольких опасных контратак. Минимум брака, качественный выбор позиции при обороне и нападении — хорошее выступление всего в 21 год.

Георгий Судаков — 6,5. К слову, у Шахтера в центральной линии вышел еще более молодой, 19-летний, футболист, и также провел на высоком уровне отведенный ему первый тайм. Судаков прекрасно чувствовал обстановку у чужой штрафной, поэтому регулярно старался вскрывать плотную линию чужой обороны. Возможно, где-то не хватало смелых выпадов в его исполнении, как мы уже видели в матчах чемпионата, но и уровень оппонентов тут был совершенно другой.

Манор Соломон — 7,0. Легко было заметить, какой именно компонент в своем дриблинге оттачивает израильтянин на тренировках, глядя на его поведение в чужой штрафной в отведенный ему первый тайм поединка. Забей Соломон хотя бы из одной из своих попыток закрутить в дальний, игру можно было бы считать решенной еще до перерыва, так как это стало бы логичным итогом доминирующих отрезков игры Шахтера в атаке. Однако, не сложилось. Де Дзерби дал Манору возможность сыграть вплоть до финального свистка, но он так и не смог забить, да и его активность во втором тайме уже была чуть ниже уровнем.

Фернандо — 7,0. Бразильскому форварду дали сыграть один тайм в этом поединке, и перед уходом на перерыв он забил свой гол в эпизоде, воспользовавшись фактически первой своей возможностью. Фернандо не особо часто попадал в объективы телекамер, так как партнеры по команде на флангах сковывали на себе все внимание, но в нужный момент оказался в правильном положении, закрепив за собой статус единственного игрока Шахтера, забивавшего на групповом этапе.

Тете — 6,5. Выход бразильского полузащитника в перерыве показывал желание главного тренера добавить скорости и резкости атакам Шахтера, и Тете своего наставника не подвел. Вместе с Мудриком, ему удалось создать классную фланговую пару в атаке, вот только ни с помощью дальнего удара, ни с помощью завершения со второго этажа, он так и не смог поразить чужие ворота. Наверное, это стало наибольшим разочарованием от его игры в отчетный вечер, так как по борьбе и созиданию существенных претензий не было.

Михаил Мудрик — 6,5. Вот чего не хватило украинцу для того, чтобы получить статус игрока, прекрасно вышедшего на замену в перерыве? Очевидно, что результативного действия в виде забитого мяча или голевой передачи! Моментов для этого было достаточно, и вряд ли кто может сказать, что в каком-либо из них Мудрик сыграл неправильным образом. Отсутствовало везение в реализации у него и партнеров? Возможно. В любом случае, Де Дзерби не ошибся, когда заменял Фернандо после первого тайма.

Майкон — 6,0. Так или иначе, но Шахтер формально не имел чистого разрушителя в опорной зоне в данной игре, поэтому выход Майкона в заключительном отрезке поединка напрашивался сам собой. Шериф начинал переходить с контролем на половину поля "горняков", в результате чего было заметно, что оборону необходимо было укрепить. При этом, Майкон обладает еще и классной способностью строить атаки, поэтому получился шаг "два-в-одном" от Де Дзерби. По большому счету, замена себя оправдала, так как свои эпизоды футболист исполнял отлично.

Исмаили — 6,0. Бразильскому защитнику тоже предоставили немного игрового времени в Лиге чемпионов, которое он, в большей степени, провел на чужой половине поля, однако Мудрик на его фланге был настолько хорош, что все внимание было приковано именно к украинцу. Исмаили не особо качественно вступал в эпизоды борьбы с соперниками, но принципиально грубых ошибок при этом не допускал.

Алексей Шевченко — решение Де Дзерби выпускать третьего голкипера в ротации было действительно неожиданным ходом, а способности Шевченко уже в первой атаке проверял Траоре, и вышедший на замену Пятову страж ворот команду не подвел. В эпизоде с пропущенным голом с него взятки гладки, так как это была история провала линии обороны со стороны именно полевых футболистов. Мог бы получиться памятный дебютный матч в еврокубках, а в итоге на нем образовался неприятный осадок.