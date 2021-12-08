Шахтер впервые завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед

08 декабря 2021

Шахтер впервые завершил групповой этап Лиги чемпионов без побед

Дебютный сезон Роберто Де Дзерби ознаменовался неприятным "достижением".

Шахтер в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Шериф и упустил победу.

"Горняки" завершили текущую стадию турнира с двумя набранными баллами благодаря ничьим с Интером и Шерифом.

Шахтер впервые в своей истории не смог победить на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

Отметим, что в прошлом сезоне "горняки" смогли дважды обыграть Реал, который выиграл группу D в этом сезоне.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лиги чемпионов между Шахтером и Шерифом.

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