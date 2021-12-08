Де Дзерби: Мы должны были победить 5:0, но пропустили в конце из-за ошибки

Итальянский специалист поделился своими мыслями после игры с Шерифом.

Главный тренер донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби прокомментировал ничейный результат в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против молдавского Шерифа (1:1).

"В первом тайме Шериф ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре. Во втором тайме Шериф играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали в игре, но у нас была возможность больше играть в глубину, чего не было в первой части игры. Мы создали много шансов, чтобы забить в обоих таймах, но не забили.

Я не помню ударов Шерифа, но на последней секунде мы пропустили из-за ошибки. Но проблема в том, что ты должен забивать, чтобы закрыть матч и точка. А если ты делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца.

Думаю, что-то будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами с Шерифом, что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, таких как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что он получил травму. Бондарь в первом матче не играл, у Кривцова тоже были проблемы.

Смотрите, в Украине я иностранец. Я уважаю всех, я не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но конечно я должен принимать решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с пятью украинцами в Мадриде, и как видно я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности.

Мораес и Марлос покинут Шахтер зимой? Сейчас мы должны думать о матче против Александрии, потому что мы должны победить. Все остальное мы рассмотрим в январе", — сказал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции.

Также итальянский специалист коротко и жестко ответил на вопрос о замене вратаря на последних минутах матча, что в футболе часто называют проявлением неуважения к сопернику.

"Вы посмотрели матч сегодня? Мы заслужили выиграть или сыграть ничью? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос? Одно и то же?

Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже пять минут, потому что он настоящий профессионал и всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно и совсем не касается уважения или нет к сопернику. Мы должны были победить 5:0, потому что у нас было много шансов забить. Если вы думаете по-другому, я уважаю ваше мнение", — добавил Де Дзерби.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Шериф.