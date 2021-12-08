Алексей Шевченко дебютировал в Лиге чемпионов

08 декабря 2021

Алексей Шевченко, ФК Шахтер

Украинский голкипер не выходил на поле с марта 2020 года.

В поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий Шахтер на своем поле упустил победу над молдавским Шерифом (1:1).

В концовке матча при счете 1:0 в пользу "горняков", главный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби провел замену вратарей, выпустив на поле Алексея Шевченко вместо Андрея Пятова.

Для 29-летнего украинца это был дебютный поединок в Лиге чемпионов. К сожалению, дебют на назовешь хорошим — спустя семь минут Шахтер пропустил и упустил победу над Шерифом.

Отметим, что это был первый матч Шевченко в составе "горняков" с 1 марта 2020 года.

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