Вернидуб: Так как мы играли в первом тайме против Шахтера — это не удовольствие, а порнография

Украинский специалист поделился своими мыслями после игры с Шахтером.

Главный тренер молдавского Шерифа Юрий Вернидуб прокомментировал ничейный результат в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого Шахтера (1:1).

"Я бы разделил игру на два тайма — первый и второй. Первый тайм в исполнении моей команды — это был антифутбол и повезло, что только один мяч пропустили. Во втором тайме совсем другая игра — начали контролировали мяч и начали играть в тот футбол, который мне бы хотелось видеть и который мы умеем.

Поэтому такой результат, что мы смогли в конце игры забить ответный мяч и сравнять счет. Для нас это хороший результат — мы играли на выезде с вице-чемпионом Украины. Добились ничейного результата, и каждое очко в копилку дорогого стоит. Тем более, группа у нас была очень тяжелой. Я в принципе доволен вторым таймом, но очень расстроен первым.

Даже работая здесь в Украине, когда я был главным тренером Зари, то всегда игры с Шахтером и Динамо были топ-матчами. Они для меня всегда приносили внутренний драйв, потому что всегда хочется сыграть против таких команд на том же высоком уровне, чтобы добыть позитивный результат. Взять четыре очка в группе Лиги чемпионов против Шахтера — это дорогого стоит и это для меня память на всю жизнь. Я очень счастлив, что так все сложилось. Тем более, мы заняли третье место и двигаемся дальше и будем выступать в 1/16 финала Лиги Европы.

Замена вратаря в Шахтере — знак неуважения к сопернику? Это право Де Дзерби. Мне какая разница, кого он меняет? Это нормально, но думаю, что Шахтер уже поверил в победу, а мы смогли воспользоваться нашей атакой и сравнять счет. Респект моим ребятам. То, что он сделал — это больше вопрос к нему, а не ко мне.

Повторюсь, в первом тайме была катастрофа — никакого удовольствия. Я рад, что игроки услышали меня в раздевалке и на второй тайм вышла совсем другая команда. Так как мы играли в первом тайме — это не удовольствие, а может скажу грубо — порнография", — сказал Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Шахтер — Шериф.