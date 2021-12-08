Кривцов: Должны были закрывать игру против Шерифа в первом тайме

Защитник Шахтера прокомментировал ничью против Шерифа.

Донецкий Шахтер завершил еврокубковый сезон упущенной на последних секундах домашней победой над тираспольским Шерифом (1:1).

Шахтер — Шериф 1:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, защитник "горняков" Сергей Кривцов, на счету которого оказался голевой пас данном поединке, подвел итоги выступлениям своей команды.

"Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны.

Считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу.

Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а Шериф использовал свой чуть ли не единственный шанс", — подытожил украинский футболист.

Таким образом, донецкий Шахтер занял последнее место в группе D с двумя набранными очками, в результате чего досрочно завершил международную кампанию.