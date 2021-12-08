Реал — Интер 2:0 Видео голов и обзор матча

08 декабря 2021

Реал - Интер, getty images

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Реал в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Интер и добился уверенной победы со счетом 2:0.

Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед благодаря точному удару Родриго, а Асенсио под занавес встречи снял все вопросы.

Обзор матча Лиги чемпионов:

Реал - Интер 2:0
Голы: Родриго, 17, Асенсио, 79

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71) — Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).

Интер: Ханданович — Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич — Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла — Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).

Предупреждения: Д`Амброзио

Удаление: Барелла, 64

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