Реал — Интер 2:0 Видео голов и обзор матча

Реал в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов принимал на своем поле Интер и добился уверенной победы со счетом 2:0.
Подопечные Карло Анчелотти вышли вперед благодаря точному удару Родриго, а Асенсио под занавес встречи снял все вопросы.
Обзор матча Лиги чемпионов:
Реал - Интер 2:0
Голы: Родриго, 17, Асенсио, 79
Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Милитао, Менди — Модрич, Кроос (Вальверде, 78), Каземиро (Камавинга, 71) — Йович (Мариано Диас, 78), Винисиус Жуниор (Азар, 81), Родриго (Асенсио, 78).
Интер: Ханданович — Думфрис (Димарко, 46), Д`Амброзио, Шкриньяр, Бастони, Перишич — Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Барелла — Джеко (Санчес, 60), Мартинес (Гальярдини, 66).
Предупреждения: Д`Амброзио
Удаление: Барелла, 64