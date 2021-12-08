Шахтер — Шериф 1:1 Видео голов и обзор матча

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Донецкий Шахтер в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле расписал мировую с молдавским Шерифом (1:1).

Счет в матче был открыт в концовке первого тайма, когда в составе "горняков" результативным ударом отметился Фернандо. Однако удержать победный счет команде Роберто Де Дзерби не удалось — уже в компенсированное время ко второму тайму Шериф сравнял счет усилиями Николова.

По итогам группового этапа Шахтер набрал лишь два очка и занял последнее место в группе D. Шериф набрал семь очков и отправился в Лигу Европы с третьего места.

Обзор матча:

Шахтер — Шериф 1:1

Голы: Фернандо, 42 — Николов, 90+3

Шахтер: Пятов (Шевченко, 86) — Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко (Исмаили, 67) — Маркос Антонио — Марлос, Бондаренко (Майкон, 66), Судаков (Тете, 46), Соломон — Фернандо (Мудрик, 46).



Шериф: Атанасиадис — Фернандо Костанца, Арболеда, Дуланто, Кристиано — Тилль, Коловос (Николов, 46), Аддо — А. Траоре, Янсане, Бруно.



Предупреждения: Фернандо, Мудрик — Аддо, Дуланто