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-
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Алькантара стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

25 ноября 2021

Тиаго Алькантара, Getty Images

Хавбек "красных" в борьбе за награду обошел Гонсалвеша, Хефти и Левандовски.

Забитый мяч в исполнении полузащитника Ливерпуля Тиаго Алькантары в матче против Порту (2:0) признан лучшим голом по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 30-летний испанец открыл счет в матче против Порту, поразив ворота "драконов" дальним ударом в касание с 29 метров.

В борьбе за награду испанский хавбек "красных" опередил нападающего Баварии Роберта Левандовски, который поразил ворота киевского Динамо ударом через себя, а также Сильвана Хефти из Янг Бойз и Педру Гонсалвеша из лиссабонского Спортинга, которые забивали в ворота Аталанты и Борусси Д соответственно.

Ранее сообщалось, что Джеко, Алле, Форсберг и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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