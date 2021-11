Алькантара стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Забитый мяч в исполнении полузащитника Ливерпуля Тиаго Алькантары в матче против Порту (2:0) признан лучшим голом по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 30-летний испанец открыл счет в матче против Порту, поразив ворота "драконов" дальним ударом в касание с 29 метров.

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp