Алькантара стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Хавбек "красных" в борьбе за награду обошел Гонсалвеша, Хефти и Левандовски.

Забитый мяч в исполнении полузащитника Ливерпуля Тиаго Алькантары в матче против Порту (2:0) признан лучшим голом по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Напомним, 30-летний испанец открыл счет в матче против Порту, поразив ворота "драконов" дальним ударом в касание с 29 метров.

🔴 Thiago Alcântara's stunning strike against Porto is the Matchday 5 Goal of the Week 🔥 👏#UCLGOTW | @Heineken | @Thiago6 pic.twitter.com/xE256ipTHp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2021

В борьбе за награду испанский хавбек "красных" опередил нападающего Баварии Роберта Левандовски, который поразил ворота киевского Динамо ударом через себя, а также Сильвана Хефти из Янг Бойз и Педру Гонсалвеша из лиссабонского Спортинга, которые забивали в ворота Аталанты и Борусси Д соответственно.

Ранее сообщалось, что Джеко, Алле, Форсберг и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.