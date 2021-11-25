Алькантара стал автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Забитый мяч в исполнении полузащитника Ливерпуля Тиаго Алькантары в матче против Порту (2:0) признан лучшим голом по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
Напомним, 30-летний испанец открыл счет в матче против Порту, поразив ворота "драконов" дальним ударом в касание с 29 метров.
В борьбе за награду испанский хавбек "красных" опередил нападающего Баварии Роберта Левандовски, который поразил ворота киевского Динамо ударом через себя, а также Сильвана Хефти из Янг Бойз и Педру Гонсалвеша из лиссабонского Спортинга, которые забивали в ворота Аталанты и Борусси Д соответственно.
Ранее сообщалось, что Джеко, Алле, Форсберг и Гонсалвеш претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.