Ливерпуль одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв Порту

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Порту со счетом 2:0.

Счет в матче команда Юргена Клоппа могла открыть в первом тайме, но гол в исполнении Мане был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Однако в начале второго тайма "красные" вышли вперед — после розыгрыша штрафного мяч отскочил к Тиаго Алькантаре, который сильным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче, отправив сферу в нижний угол ворот.

Окончательную точку в матче и все вопросы о победителе были сняты на 70 минуте, когда главная ударная сила "красных" Салах прорвался в штрафную, обыгрался с Хендерсоном и точно пробил в ближний угол.

Таким образом, Ливерпуль одержал пятую победу подряд и возглавляет группу В, набрав 15 очков после пяти игр. На втором месте Порту с пятью баллами, а у Милана и Атлетико по четыре балла.

Ливерпуль — Порту 2:0

Голы: Алькантара, 52, Салах, 70.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Конате, Матип, Цимикас (Робертсон, 64) — Мортон, Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82) — Салах (Фабиньо, 71), Мане (Ориги, 72), Минамино.

Порту: Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (Кардозу, 25), Мбемба, Сануси — Отавио, Урибе (Груйич, 78), Оливейра (Витинья, 64), Диас — Тареми (Консейсау, 64), Эванилсон (Мартинес, 77).

Предупреждения: Конате, Милнер — Урибе, Мбемба.