Динамо Киев
1
Бавария
2
23 ноября
19:45
Вильярреал
0
Манчестер Юнайтед
2
23 ноября
19:45
Барселона
0
Бенфика
0
23 ноября
22:00
Янг Бойз
3
Аталанта
3
23 ноября
22:00
Лилль
1
РБ Зальцбург
0
23 ноября
22:00
Севилья
2
Вольфсбург
0
23 ноября
22:00
Челси
4
Ювентус
0
23 ноября
22:00
Мальме
1
Зенит
1
23 ноября
22:00
Бешикташ
1
Аякс
2
24 ноября
19:45
Интер
2
Шахтер
0
24 ноября
19:45
Манчестер Сити
2
ПСЖ
1
24 ноября
22:00
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
24 ноября
22:00
Атлетико
0
Милан
1
24 ноября
22:00
Ливерпуль
2
Порту
0
24 ноября
22:00
Спортинг Лиссабон
3
Боруссия Дортмунд
1
24 ноября
22:00
Шериф
0
Реал Мадрид
3
24 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
Манчестер Сити
-
07 декабря
19:45
ПСЖ
-
Брюгге
-
07 декабря
19:45
Милан
-
Ливерпуль
-
07 декабря
22:00
Порту
-
Атлетико
-
07 декабря
22:00
Боруссия Дортмунд
-
Бешикташ
-
07 декабря
22:00
Аякс
-
Спортинг Лиссабон
-
07 декабря
22:00
Реал Мадрид
-
Интер
-
07 декабря
22:00
Шахтер
-
Шериф
-
07 декабря
22:00
Зенит
-
Челси
-
08 декабря
19:45
Ювентус
-
Мальме
-
08 декабря
19:45
Бавария
-
Барселона
-
08 декабря
22:00
Бенфика
-
Динамо Киев
-
08 декабря
22:00
Аталанта
-
Вильярреал
-
08 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Янг Бойз
-
08 декабря
22:00
РБ Зальцбург
-
Севилья
-
08 декабря
22:00
Вольфсбург
-
Лилль
-
08 декабря
22:00

Ливерпуль одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв Порту

25 ноября 2021

Ливерпуль одержал пятую победу подряд в Лиге чемпионов, обыграв Порту

Football.ua вместе с партнером проекта, Carlsberg, подводят итоги матча Лиги чемпионов между Ливерпулем и Порту.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов Ливерпуль на своем поле уверенно обыграл Порту со счетом 2:0.

Счет в матче команда Юргена Клоппа могла открыть в первом тайме, но гол в исполнении Мане был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Однако в начале второго тайма "красные" вышли вперед — после розыгрыша штрафного мяч отскочил к Тиаго Алькантаре, который сильным ударом из-за пределов штрафной открыл счет в матче, отправив сферу в нижний угол ворот.

Окончательную точку в матче и все вопросы о победителе были сняты на 70 минуте, когда главная ударная сила "красных" Салах прорвался в штрафную, обыгрался с Хендерсоном и точно пробил в ближний угол.

Таким образом, Ливерпуль одержал пятую победу подряд и возглавляет группу В, набрав 15 очков после пяти игр. На втором месте Порту с пятью баллами, а у Милана и Атлетико по четыре балла.

Ливерпуль — Порту 2:0
Голы: Алькантара, 52, Салах, 70.

Ливерпуль: Алиссон — Уильямс, Конате, Матип, Цимикас (Робертсон, 64) — Мортон, Алькантара (Хендерсон, 63), Окслейд-Чемберлен (Милнер, 82) — Салах (Фабиньо, 71), Мане (Ориги, 72), Минамино.

Порту: Диогу Кошта — Жоау Мариу, Пепе (Кардозу, 25), Мбемба, Сануси — Отавио, Урибе (Груйич, 78), Оливейра (Витинья, 64), Диас — Тареми (Консейсау, 64), Эванилсон (Мартинес, 77).

Предупреждения: Конате, Милнер — Урибе, Мбемба.

Команды
  Rambler's Top100